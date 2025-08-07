Il peggior incendio dal 1949 si diffonde in Francia

HQ

Gli incendi hanno devastato la regione dell'Aude, nel sud della Francia, bruciando più di 15.000 ettari e costringendo migliaia di persone a evacuare dalle loro case per sfuggire alle fiamme in arrivo.

Finora, una persona è morta e almeno altre due sono in condizioni critiche. Si dice che circa 13 siano stati feriti dagli incendi. L'incendio è scoppiato all'inizio della settimana e si è diffuso rapidamente grazie a un mix di siccità, forti venti e alte temperature.

I funzionari dicono che è il peggior incendio in Francia dal 1949. "L'incendio è ancora molto attivo e la situazione rimane sfavorevole", ha detto Lucie Roesch, segretario generale della prefettura dell'Aude (via BBC). Il primo ministro francese François Bayrou ha etichettato l'incendio come una "catastrofe di dimensioni senza precedenti".

I vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme che si diffondono in tutto il paese, ma finora i funzionari non sembrano credere che la fine sia ancora in vista.