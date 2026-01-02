Il Pentagono assegna un contratto Lockheed Martin da 328,5 milioni di dollari per la difesa di Taiwan

HQ

Gli Stati Uniti hanno assegnato a Lockheed Martin un contratto di vendita militare del valore fino a 328,5 milioni di dollari per fornire a Taiwan equipaggiamenti avanzati per la sua aeronautica, ha annunciato mercoledì il Pentagono. L'accordo è presentato da Washington come una risposta urgente alle esigenze operative di difesa di Taiwan.

Secondo il Pentagono, il contratto prevede la consegna di 55 pod Legion Enhanced Sensor Survey (IRST), insieme ai relativi processori e contenitori. Questi sistemi sono progettati per migliorare la rilevazione e il tracciamento delle minacce aeree, rafforzando la consapevolezza situazionale di Taiwan.

Lockheed Martin // Shutterstock

L'accordo arriva in un momento teso nella regione. Taiwan rimane in massima allerta dopo che la Cina ha condotto esercitazioni militari su larga scala intorno all'isola, spingendo Taipei a monitorare attentamente i movimenti navali cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio e negli ultimi anni ha ripetutamente aumentato la pressione militare.

Sebbene gli Stati Uniti mantengano rapporti diplomatici formali con la Cina, sono legalmente impegnati ad aiutare Taiwan a difendersi e rimangono il loro principale fornitore di armi. Queste vendite, tuttavia, sono una fonte ricorrente di attriti tra Washington e Pechino.

I lavori nell'ambito del contratto Lockheed Martin saranno svolti a Orlando, Florida, e si prevede che continueranno fino a giugno 2031. L'accordo segue anche il recente annuncio di un pacchetto più ampio di armi statunitensi da 11,1 miliardi di dollari per Taiwan, la più grande vendita di questo tipo fino ad oggi, sottolineando il continuo sostegno di Washington alla difesa dell'isola.