Il periodo del Summer Game Fest si espande con il Green Games Showcase orientato all'attivismo ambientale

Sappiamo già di una manciata di spettacoli che stanno accadendo come parte del Summer Game Fest procedimento, poiché oltre allo spettacolo principale condotto da Geoff Keighley, possiamo guardare avanti al Xbox Games Showcase, e anche Day of the Devs e al Wholesome Direct. Ma ora ne conosciamo anche un altro.

Questo è il Green Games Showcase e, come suggerisce la convenzione di denominazione, ha un focus ecologico. L'obiettivo dello show non è solo quello di mettere in luce una manciata di giochi emozionanti e promettenti di sviluppatori grandi e piccoli, ma anche di lanciare una raccolta fondi che mira a consentire la piantumazione di 50.000 alberi entro il 30 giugno, il tutto nel tentativo di riforestare gli habitat animali in via di estinzione a Timor Est.

Il Green Games Showcase è guidato da PlanetPlay e supportato da OneSeed, e parlando di far parte dei procedimenti SGF, il CEO di PlanetPlay Rhea Lucas aggiunge: "Questa è più di una semplice vetrina, è un grido di battaglia. La comunità dei giochi è una delle forze più appassionate e creative del pianeta. Portando il gioco ecologico sul palco del Summer Game Fest, proprio mentre il mondo celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, stiamo dimostrando che il gioco può essere potente e che l'impatto ambientale può essere divertente, inclusivo e stimolante".

Lo showcase si terrà il 7 giugno alle 21:00 BST / 22:00 CEST sul canale YouTube SGF/The Game Awards, dopo il Wholesome Direct, e per quanto riguarda gli sviluppatori che possiamo aspettarci di far parte dello show, ci è stato detto in un comunicato stampa che saranno presenti tutti i seguenti: