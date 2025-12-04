Il piano del Pentagono lancia per schierare rapidamente oltre 300.000 piccoli droni d'attacco

HQ

Il Pentagono ha lanciato un appello aperto all'industria mentre cerca di acquisire e schierare più di 300.000 piccoli droni d'attacco unidirezionali nei prossimi anni. La spinta da 1 miliardo di dollari mira a mettere i sistemi sul campo entro il 2028, con una formazione progettata per gli operatori che durerà non più di due ore.

Secondo la richiesta di informazioni, i droni dovrebbero trasportare almeno 4,4 libbre di esplosivi, percorrere diversi chilometri su terreni aperti e operare efficacemente all'interno di ambienti urbani. La descrizione corrisponde a ciò che l'industria generalmente considera quadricotteri in stile FPV.

Il piano si svolgerà attraverso prove competitive "guanto" da febbraio a luglio del prossimo anno. La prima fase prevede la produzione di 30.000 droni da 12 aziende, con le fasi successive che aumentano la produzione e riducono i fornitori. Il Pentagono ha dichiarato che le aziende non selezionate all'inizio sono comunque incoraggiate a competere.

Segretario alla Difesa Pete Hegseth:

"Non possiamo permetterci di abbattere droni a basso costo con missili da 2 milioni di dollari e noi stessi dobbiamo essere in grado di schierare grandi quantità di droni d'attacco capaci."

"Consegneremo decine di migliaia di piccoli droni alla nostra forza nel 2026 e centinaia di migliaia di essi entro il 2027."