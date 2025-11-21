Il piano in 28 punti di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina: leggi qui il documento completo

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una bozza di piano in 28 punti volta a porre fine alla guerra in Ucraina. La bozza, ottenuta da Reuters e Associated Press e negoziata dall'associato di Trump Steve Witkoff e dal funzionario del Cremlino Kirill Dmitriev, ha suscitato critiche per aver fortemente favorito la Russia, lasciando però la sicurezza ucraina in gran parte dipendente da misure internazionali indefinite. Se vuoi saperne di più...

Leggi qui il documento completo:

1. La sovranità dell'Ucraina sarà confermata.

2. Verrà concluso un accordo completo di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte.

3. Si prevede che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la NATO non si espanderà ulteriormente.

4. Si terrà un dialogo tra Russia e NATO, mediato dagli Stati Uniti, per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare condizioni per la de-escalation al fine di garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e sviluppo economico futuro.

5. L'Ucraina riceverà garanzie di sicurezza affidabili.

6. La dimensione delle Forze Armate ucraine sarà limitata a 600.000 uomini.

7. L'Ucraina accetta di inserire nella sua costituzione che non aderirà alla NATO, e la NATO accetta di includere nei suoi statuti una disposizione che impedisce l'ammissione futura dell'Ucraina.

8. La NATO accetta di non stanziare truppe in Ucraina.

9. I caccia europei saranno stanziati in Polonia.

10. La garanzia statunitense:



Gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento per la garanzia;



Se l'Ucraina invade la Russia, perderà la garanzia;



Se la Russia invade l'Ucraina, oltre a una risposta militare coordinata e decisa, tutte le sanzioni globali saranno ripristinate, il riconoscimento del nuovo territorio e tutti gli altri benefici di questo accordo saranno revocati;



Se l'Ucraina lancia un missile contro Mosca o San Pietroburgo senza motivo, la garanzia di sicurezza sarà considerata invalida.



11. L'Ucraina è idonea all'adesione all'UE e riceverà un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo mentre questa questione è in fase di valutazione.

12. Un potente pacchetto globale di misure per ricostruire l'Ucraina, inclusi ma non limitati a:



La creazione di un Fondo per lo Sviluppo dell'Ucraina per investire in settori in rapida crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.



Gli Stati Uniti collaboreranno con l'Ucraina per ricostruire, sviluppare, modernizzare e gestire congiuntamente l'infrastruttura del gas ucraina, inclusi gasdotti e impianti di stoccaggio.



Sforzi congiunti per riabilitare le aree colpite dalla guerra per il restauro, la ricostruzione e la modernizzazione di città e aree residenziali.



Sviluppo infrastrutturale.



Estrazione di minerali e risorse naturali.



La Banca Mondiale svilupperà un pacchetto speciale di finanziamento per accelerare questi sforzi.



13. La Russia sarà reintegrata nell'economia globale:



La revoca delle sanzioni sarà discussa e concordata a tappe e caso per caso.



Gli Stati Uniti stipuleranno un accordo di cooperazione economica a lungo termine per lo sviluppo reciproco nei settori dell'energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell'intelligenza artificiale, dei data center, dei progetti di estrazione di metalli delle terre rare nell'Artico e di altre opportunità aziendali reciprocamente vantaggiose.



La Russia sarà invitata a rientrare nel G8.



14. I fondi congelati saranno utilizzati come segue:



100 miliardi di dollari in asset russi congelati saranno investiti in sforzi guidati dagli Stati Uniti per la ricostruzione e investimenti in Ucraina;



Gli Stati Uniti riceveranno il 50% dei profitti da questa impresa. L'Europa aggiungerà 100 miliardi di dollari per aumentare l'ammontare degli investimenti disponibili per la ricostruzione dell'Ucraina. I fondi europei congelati saranno sbloccati. Il resto dei fondi russi congelati sarà investito in un veicolo di investimento separato tra Stati Uniti e Russia che realizzerà progetti congiunti in aree specifiche. Questo fondo sarà mirato a rafforzare le relazioni e ad aumentare gli interessi comuni per creare un forte incentivo a non tornare al conflitto.



15. Sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto americano-russo sulle questioni di sicurezza per promuovere e garantire il rispetto di tutte le disposizioni di questo accordo.

16. La Russia sancirà nella legge la sua politica di non aggressione verso l'Europa e l'Ucraina.

17. Stati Uniti e Russia concorderanno di estendere la validità dei trattati sulla non proliferazione e il controllo delle armi nucleari, incluso il Trattato START I.

18. L'Ucraina accetta di essere uno stato non nucleare in conformità con il Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari.

19. La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà inaugurata sotto la supervisione dell'AIEA e l'elettricità prodotta sarà distribuita equamente tra Russia e Ucraina — 50:50.

20. Entrambi i paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società volti a promuovere la comprensione e la tolleranza delle diverse culture ed eliminare razzismo e pregiudizi:



L'Ucraina adotterà le regole UE sulla tolleranza religiosa e sulla protezione delle minoranze linguistiche.



Entrambi i paesi concorderanno di abolire tutte le misure discriminatorie e di garantire i diritti dei media e dell'istruzione ucraini e russi.



Tutta l'ideologia e le attività naziste devono essere rifiutate e proibite.



21. Territori:



Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciute come di fatto russe, anche dagli Stati Uniti.



Kherson e Zaporizhzhia saranno congelate lungo la linea di contatto, il che significherà un riconoscimento de facto lungo la linea di contatto.



La Russia rinuncerà ad altri territori concordati che controlla al di fuori delle cinque regioni.



Le forze ucraine si ritiriranno dalla parte dell'Oblast di Donetsk che attualmente controllano, e questa zona di ritiro sarà considerata una zona cuscinetto neutrale e smilitarizzata, riconosciuta a livello internazionale come territorio appartenente alla Federazione Russa. Le forze russe non entreranno in questa zona smilitarizzata.



22. Dopo aver concordato i futuri accordi territoriali, sia la Federazione Russa che l'Ucraina si impegnano a non modificare tali accordi con la forza. Qualsiasi garanzia di sicurezza non si applicherà in caso di violazione di questo impegno.

23. La Russia non impedirà all'Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr per attività commerciali, e saranno raggiunti accordi sul libero trasporto del grano attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni in sospeso:



Tutti i prigionieri e i corpi rimasti saranno scambiati su base 'tutti per tutti'.



Tutti i detenuti e ostaggi civili saranno restituiti, inclusi i bambini.



Sarà implementato un programma di riunificazione familiare.



Saranno adottate misure per alleviare la sofferenza delle vittime del conflitto.



25. L'Ucraina terrà le elezioni tra 100 giorni.

26. Tutte le parti coinvolte in questo conflitto riceveranno l'amnistia completa per le loro azioni durante la guerra e accetteranno di non fare alcuna rivendicazione o considerare reclami in futuro.

27. Questo accordo sarà legalmente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita dal Consiglio di Pace, guidato dal Presidente Donald J. Trump. Saranno imposte sanzioni per le violazioni.

28. Una volta che tutte le parti avranno accettato questo memorandum, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente dopo il ritiro di entrambe le parti nei punti concordati per iniziare l'attuazione dell'accordo.