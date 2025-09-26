Il picco di giocatori di lancio di Hades II batte il primo gioco, ma non riesce a eguagliare il suo picco

HQ

Il mese di settembre ci ha portato due enormi successi indie come Hollow Knight: Silksong e Hades II. Entrambi i giochi hanno goduto di ottime recensioni, ma quando si tratta di rompere letteralmente le vetrine, solo Silksong può rivendicare quella corona.

I fan temevano che il periodo di accesso anticipato potesse aver attenuato l'hype per la 1.0, e mentre il gioco ha ancora goduto di una grande quantità di giocatori che lo hanno provato la sera del suo lancio 1.0, non c'è abbastanza per battere la quantità di giocatori che Hades II visto quando ha permesso ai giocatori di entrare per la prima volta.Hades II

Secondo SteamDB, il numero massimo di giocatori simultanei di Hades II è ancora di 103.567. Il picco di 24 ore è di 84.419. Ancora molto di più rispetto al picco del primo gioco di oltre 50.000 giocatori, ma non si avvicina nemmeno lontanamente a qualcosa come Hollow Knight: Silksong, ad esempio.

Anche se Hades II potrebbe essere un gioco meno popolare su Steam, ci sono ancora un sacco di persone che lo apprezzano e ora che è disponibile anche su Nintendo Switch, è probabile che ci sarà un afflusso di giocatori su entrambe le piattaforme. C'è una buona probabilità che il numero massimo di giocatori aumenti di nuovo durante il fine settimana, con la speranza che Hades II sia in grado di battere il proprio record.