Il pilota dominante Toni Bou vince il 37° titolo mondiale: ha vinto tutti i titoli possibili nel trial dal 2007

Raramente si vede uno sport dominato interamente da un solo uomo per decenni. Ma questo è il caso del trials, un evento motociclistico molto popolare in Spagna e nel Regno Unito, che consiste nel correre attraverso un percorso a ostacoli con la moto senza toccare terra con i piedi, una cosa molto difficile da fare, che richiede molto equilibrio e abilità. E nessuno è più bravo di Toni Bou, che durante il fine settimana ha aggiunto un 37° titolo mondiale alla sua collezione.

Sabato, Bou ha vinto il suo 19° X-Trial indoor, nel penultimo giorno della competizione, a Cahors, in Francia. Bou, 38 anni, ha iniziato a praticare questo sport a 12 anni e, dopo essere entrato a far parte di Repsol Honda nel 2007, ha vinto tutti i titoli mondiali disponibili, 18 outdoor e 19 indoor, qualcosa senza precedenti nella storia del trial o di quasi tutti gli altri sport (in confronto, il secondo pilota con più campioni del mondo è l'inglese Dougie Lampkin, con 12 titoli mondiali).

Vincere così tanti Campionati del Mondo significa anche vincere quasi tutte le prove: ha preso parte a 120 partecipazioni, e ne ha vinte 106. E in rappresentanza del suo paese, ha vinto 19 titoli nel Trial des Nations, una competizione a squadre.