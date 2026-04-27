Il più grande caso di inquinamento ambientale del Regno Unito arriva alla Corte Suprema

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Un caso storico è arrivato all'Alta Corte, con oltre 4.500 persone che si sono iscritte per intraprendere azioni legali contro Avara Foods, uno dei principali produttori di pollo del Regno Unito, e Welsh Water. Le aziende sono state citate in giudizio per negligenza, causare disturbi pubblici e privati, e persino per violazione di proprietà nei luoghi in cui i fiumi sono stati colpiti sulla proprietà di un ricorrente.

Come riportato dalla BBC, i ricorrenti affermano che l'aumento della diffusione del letame di pollo nei campi degli agricoltori e le fuoriuscite di acque reflue hanno causato un drastico calo della qualità dell'acqua nei fiumi Wye, Lugg e Usk negli ultimi anni.

"Non è così che questo fiume dovrebbe apparire, sentirsi e odorare. C'è stato un fallimento sistemico in corso. E quindi, alla luce di ciò, sembrava che l'unica strada fosse intraprendere azioni legali e far pagare gli inquinatori", ha detto la principale ricorrente Justine Evans alla BBC.

Mentre sono gli agricoltori a spargere il letame di pollo nei campi vicino al fiume, facendo sì che i nutrienti scenessero nei fiumi e avessero fatto diventare l'acqua verde come parte della "fioritura delle alghe", sono le aziende a essere ritenute responsabili.

"Le aziende avicole che sono citate in giudizio in questa causa sapevano quale sarebbe stato l'esito delle loro operazioni quando hanno ampliato la produzione avicola in quest'area", ha dichiarato Celine O'Donovan, una delle avvocate di Leigh Day, lo studio legale che rappresenta il caso dei ricorrenti su base senza vittoria e senza compensi.

Avara Foods e Welsh Water negano le accuse. Avara le ha definite "errate", affermando che l'azienda è "fiduciosa nella nostra posizione e ritiene che l'affermazione non sia supportata da alcuna base scientifica adeguata." Welsh Water ha dichiarato di aver investito 76 milioni di sterline per ridurre i livelli di nutrienti nei fiumi Wye, Lugg e Usk, e prevede di spendere altri 87 milioni dal 2025 al 2030.