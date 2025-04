Il portiere del Manchester United André Onana è il bersaglio dell'odio online dopo aver subito due gol contro il Lione

HQ

Manchester United e Olympique Lione hanno pareggiato 2-2 nell'andata di Europa League ieri sera. In teoria, non è un brutto risultato per lo United, soprattutto sapendo che la gara di ritorno è all'Old Trafford, ma l'amaro in bocca è dolente a causa di come sono avvenuti entrambi i gol: entrambi causati da errori del portiere André Onana.

La partita è iniziata accesa, perché nella conferenza stampa del giorno prima, l'ex giocatore del Manchester United e ora centrocampista del Lione Nemanja Matic ha detto di Onana che era "uno dei peggiori portieri" nella storia del Manchester United, in risposta a Onana che ha detto che il Manchester United era "molto meglio" del Lione.

Quel giorno, Onana ha postato che "non sarebbe mai stato irrispettoso nei confronti di un altro club", ma ha aggiunto benzina sul fuoco dicendo che "almeno ho alzato trofei con il più grande club del mondo. Alcuni non possono dire lo stesso".

Purtroppo per il portiere camerunense, è finita una delle sue peggiori notti. Entrambi i gol del Lione avrebbero potuto essere facilmente evitati da Onana. L'analista di OptaJoe afferma addirittura che Onana è il portiere leader di tutte le squadre della Premier League che ha causato più errori che hanno portato a gol, otto in tutte le competizioni.

I tifosi del Manchester United sono infuriati da ieri sera e Onana è stata bersaglio di odio online, alcuni meme satirici... ma altri si spinsero troppo oltre, suggerendo che gli avrebbero sparato.