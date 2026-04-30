Il portiere di Saragozza ha squalificato 13 partite dopo aver colpito un rivale in faccia

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Esteban Andrada, portiere argentino 35enne proveniente dalla squadra di seconda serie Real Zaragoza, in prestito dal Messico da Monterrey, è stato squalificato per 13 partite dopo aver colpito un rivale in faccia durante un derby contro l'Huesca lo scorso fine settimana. Il momento è rapidamente diventato virale a causa dell'azione folle di Andrada, che è stato fortemente criticato dopo e si è scusato ore dopo sui social media.

Andrada ha prima spinto il capitano dell'Huesca Jorge Pulido, facendolo cadere. L'arbitro gli ha mostrato il secondo cartellino giallo quando Saragozza era sotto 1-0 nei minuti di recupero, si è avvicinato al capitano dell'Huesca Jorge Pulido e lo ha colpito alla testa, scatenando uno scontro tra giocatori di entrambe le squadre.

Andrada è stato squalificato per 12 partite per l'aggressione, senza circostanze aggravanti che causassero lesioni, poiché Pulido non è stato ferito, anche se ha avuto un livido visibile sulla guancia. Gli è stata inflitta la pena massima possibile date le circostanze, aggiungendo un'altra squalifica per aver ricevuto un cartellino rosso diretto dopo l'incidente. Questo significa che non giocherà più per il resto della stagione con Saragozza.