Il portiere spagnolo di 70 anni torna da professionista nel club di quinta divisione CD Colunga

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Tercera Federación (quinta divisione del calcio professionistico spagnolo) Club Deportivo Colunga, della regione delle Asturie nel nord della Spagna, ha fatto notizia in Spagna chiamando un portiere di 70 anni "guest star" in una partita, tornando a casa da professionista 28 anni dopo aver appeso i guanti. È Ángel Mateos Rodríguez, nato il 14 settembre 1955, che lavorò nelle miniere e contemporaneamente giocò a calcio semiprofessionistico, giocando poi diverse stagioni in Seconda Divisione B e disputando diverse edizioni della Coppa di Spagna.

Mateos si ritirò dal calcio all'età di 42 anni nel 1998, ma ha continuato a giocare a calcio dilettantistico, mantenendo la sua buona forma, che gli valse la possibilità, direttamente dal vicepresidente del club, di giocare nuovamente professionalmente per il CD Colunga, in una partita contro il CD Praviano. Il vicepresidente del club, Santiago García, voleva dimostrare che "l'età è irrilevante quando ci sono passione e talento".

Mateos giocò come titolare e segnò un gol nei primi 27 minuti della partita, prima di essere sostituito dall'allenatore, lasciando il campo applaudito dai tifosi di entrambe le squadre. L'allenatore del Colunga, Efrén Díaz, ha spiegato prima della partita che l'obiettivo era che Mateos potesse "sentire di nuovo la competizione", ma senza trascurare il rispetto della squadra e la competitività.

La squadra alla fine perse 0-2, e Mateos fece notare che avrebbe voluto giocare tutto il primo tempo. Alla fine, ricevette un premio per la sua carriera dal club e dalla Federazione Calcistica Asturiana.