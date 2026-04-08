Il Portogallo consente agli Stati Uniti l'uso della base delle Azzorre durante il conflitto con l'Iran, ma con condizioni rigide

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Il Portogallo ha confermato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare una base aerea chiave nelle Azzorre durante il conflitto iraniano, ma solo a condizioni severe.

Il ministro degli Esteri Paulo Rangel ha dichiarato che 76 atterraggi e 25 sorvoli di volo statunitensi sono stati autorizzati alla base aerea di Lajes dall'inizio della guerra.

Tuttavia, Lisbona ha chiarito che la sua approvazione è condizionata al fatto che le operazioni non colpiscano infrastrutture civili, sottolineando che qualsiasi azione militare deve rimanere "necessaria e proporzionata".

Secondo queste informazioni, il Portogallo ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno finora rispettato questi requisiti, anche se alcune richieste di accesso sono state respinte.

La posizione contrasta con altri paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Italia, che hanno limitato o negato l'accesso degli Stati Uniti allo spazio aereo o alle basi legate al conflitto.