Notizie dal mondo
Il Portogallo riconosce formalmente lo Stato di Palestina
"Oggi, 21 settembre 2025, il Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina".
Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Portogallo ha formalmente riconosciuto la Palestina come Stato, una mossa annunciata dal ministro degli Esteri Paulo Rangel durante la sua visita a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La decisione allinea Lisbona alle recenti dichiarazioni del Regno Unito, del Canada e dell'Australia, segnando un cambiamento diplomatico coordinato a sostegno di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati.