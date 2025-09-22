Gamereactor

Il Portogallo riconosce formalmente lo Stato di Palestina

"Oggi, 21 settembre 2025, il Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina".

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Portogallo ha formalmente riconosciuto la Palestina come Stato, una mossa annunciata dal ministro degli Esteri Paulo Rangel durante la sua visita a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La decisione allinea Lisbona alle recenti dichiarazioni del Regno Unito, del Canada e dell'Australia, segnando un cambiamento diplomatico coordinato a sostegno di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Lisbona, Portogallo. 26 maggio 2025. Il ministro degli Esteri portoghese Paulo Rangel e il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul tengono una conferenza stampa congiunta al Palacio das Necessidades di Lisbona // Shutterstock

