Il Portogallo ripensa i suoi cieli: il Gripen potrebbe sostituire l'F-35

HQ

Le ultime notizie sul Portogallo . Sembra che il paese si stia allontanando dal suo precedente impegno per il jet da combattimento F-35A, riconsiderando uno spostamento verso il Gripen E svedese mentre crescono i dubbi sull'affidabilità degli Stati Uniti.

Il cambiamento arriva in mezzo al crescente disagio per il cosiddetto "kill switch" che potrebbe consentire agli Stati Uniti di mettere a terra a distanza i jet alleati, una capacità che il Portogallo vede come un potenziale rischio di sovranità, soprattutto in un panorama geopolitico sempre più incerto.

Con uno dei bilanci della difesa più magri dell'Europa occidentale, il Portogallo potrebbe trovare il Gripen più allineato con la sua realtà strategica. Anche se meno potente del suo rivale americano, il jet svedese poteva offrire abbastanza muscoli senza il bagaglio diplomatico.