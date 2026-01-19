Il Portogallo si dirige al ballottaggio: Socialista Seguro affronta l'estrema destra Ventura

HQ

Il socialista moderato Antonio José Seguro ha guidato il primo turno di domenica delle elezioni presidenziali portoghesi con il 31,1% dei voti, preparando il ballottaggio contro il leader di estrema destra Chega, André Ventura, che ha ottenuto il 23,5%. Il secondo turno è previsto per l'8 febbraio.

Il risultato mette in luce un panorama politico frammentato. Nei 50 anni trascorsi dalla fine della dittatura fascista del Portogallo, un ballottaggio presidenziale si è verificato solo una volta prima, nel 1986. Sebbene la presidenza sia in gran parte cerimoniale, mantiene il potere di sciogliere il parlamento, porre il veto alla legislazione e indire elezioni anticipate.

João Cotrim de Figueiredo dell'Iniziativa Liberale pro-impresa si è classificato terzo con circa il 16%, mentre altri candidati, tra cui l'ammiraglio in pensione Henrique Gouveia e Melo e il candidato satirico Manuel João Vieira, hanno diviso il resto dei voti. Il partito Chega di Ventura, fondato sette anni fa, è diventato una forza importante, influenzando l'immigrazione e altre politiche.

Nonostante il suo buon risultato al primo turno, Ventura affronta alti tassi di rifiuto, con oltre il 60% degli elettori che si oppone. Gli analisti descrivono Chega come in gran parte un "one-man show", riflettendo le ambizioni di Ventura di andare oltre la presidenza verso la carica di primo ministro. Ventura, tuttavia, promise di mobilitare la destra per impedire una vittoria socialista.

I socialdemocratici del primo ministro Luís Montenegro hanno dichiarato che non sosterranno nessuno dei due candidati al ballottaggio. Gli osservatori politici prevedono che Seguro manterrà un ampio fascino, rendendo difficile il percorso di vittoria di Ventura, anche se la corsa sottolinea la crescente influenza della politica di estrema destra in Portogallo.