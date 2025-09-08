Il pranzo mortale di Erin Patterson finisce con l'ergastolo

HQ

Se non avete vissuto sotto una roccia negli ultimi mesi, probabilmente avete sentito parlare del caso di Erin Patterson, e oggi, lunedì 8 settembre, abbiamo finalmente appreso il verdetto finale: Erin Patterson è stata condannata all'ergastolo dopo essere stata giudicata colpevole di aver avvelenato i parenti del suo ex marito durante un pranzo di famiglia con un piatto contenente funghi mortali. Tuttavia, mentre il tribunale ha imposto la pena massima, il ragionamento dietro le sue azioni rimane un mistero. Nonostante la sua condanna, Patterson continua a negare qualsiasi intenzione, insistendo sul fatto che il pasto fatale è stato un tragico errore. Naturalmente, questo è un incidente straziante che coinvolge persone reali, ma molte aziende stanno già esplorando modi per adattarlo per film e televisione. Ti piacerebbe vederlo adattato?