Il presidente argentino fugge dalla manifestazione dopo il lancio di pietre da parte dei manifestanti

Le ultime notizie sull'Argentina . Il presidente Javier Milei è stato costretto a lasciare un comizio elettorale in un sobborgo di Buenos Aires dopo che i manifestanti hanno lanciato pietre e altri oggetti contro il suo veicolo, aumentando le tensioni in vista delle imminenti elezioni.

Il portavoce presidenziale Manuel Adorni ha condiviso una foto sulla piattaforma di social media X: "Avrebbero potuto uccidere chiunque. A loro non importa della vita umana, tanto meno si preoccuperanno del paese. Fine", ha detto dei manifestanti.

Milei, insieme a sua sorella e ai membri del partito, si era impegnato con i sostenitori quando la folla è diventata ostile, provocando una rapida uscita di scena e sottolineando la crescente frustrazione pubblica nei confronti della sua amministrazione tra accuse di corruzione e controverse misure economiche.

Milei ha sfruttato il momento per inquadrare la scelta in termini politici netti, radunando i sostenitori contro la sinistra. Gli osservatori vedono gli scontri come un riflesso delle sfide che deve affrontare per assicurarsi il sostegno per le elezioni entro la fine dell'anno. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.