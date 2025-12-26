Il presidente del club sportivo Fenerbahçe arrestato e rilasciato con il sospetto di uso e fornitura di droghe

HQ

Sadettin Saran, presidente del club Fenerbahçe S.K. di Istanbul, noto principalmente per le sue squadre di calcio e basket (ma con squadre di altri sport come pallavolo, atletica, nuoto, pugilato e persino eSports), è stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione questa settimana sotto l'accusa di un'indagine sulla droga.

Saran, ex atleta turco-americano diventato presidente del Fenerbahçe nel settembre 2025, è stato arrestato mercoledì a Istanbul su ordine dell'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul, insieme ad altre personalità pubbliche dei settori dei media e dell'intrattenimento. Saran è stato accusato di fornitura di stupefacenti, facilitazione dell'uso di droghe e uso personale di droghe, secondo la dichiarazione dell'ufficio del procuratore (tramite DailySabah). Un'indagine forense ha trovato tracce di metaboliti della cocaina nei capelli di Saran.

Il presidente, dopo aver testimoniato e aver volontariamente sottoposto ulteriori test, è stato rilasciato giovedì sotto condizione giudiziaria. Sostiene di essere accusato di false accuse e intende presentare denunce contro coloro che hanno pubblicato contenuti diffamatori online. Nel frattempo, i tifosi del club Saran affermano di credere che "il nostro presidente supererà questo periodo con compostezza e resilienza".