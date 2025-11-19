Il presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha indagato su presunta frode agli investimenti

HQ

Il presidente del FC Barcellona, Joan Laporta, e il vicepresidente Rafael Yuste sono sotto indagine dal Tribunale Provinciale di Barcellona con l'accusa di frode, dopo che una donna ha presentato un reclamo per aver presumibilmente perso 100.000 euro investiti in società a loro collegate, riporta EFE.

Il tribunale ordina la riapertura del caso, precedentemente archiviato lo scorso giugno dalla Corte d'Istruzione di Barcellona dopo aver escluso qualsiasi "inganno" nell'investimento fallito. Il tribunale ora chiede di riprendere le indagini per determinare se l'investitore sia stato vittima di un'"attività criminalizzata" contro la società CSSB Limited, con sede a Hong Kong.

Il tribunale riscontra diversi fatti che potrebbero avere "implicazioni penali", come la mancanza di "informazioni complete e veritiere" riguardo alla destinazione degli investimenti, la loro strumentalizzazione tramite società con "gravi problemi di liquidità" e il fatto che il capitale è stato raccolto "quasi esclusivamente sulla base del prestigio sociale dei partecipanti."

Ci sono state altre cause legali intentate contro questa azienda, con altri investitori noti tra cui un altro ex dirigente del Barça, Xavier Sala. Laporta aveva già testimoniato come sospettato contro lo scorso gennaio su questo argomento.