L'ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso a Lviv

HQ

Le ultime notizie sull'Ucraina . L'ex politico ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso a Lviv in un incidente che ha scioccato la nazione. I rapporti indicano che un uomo armato travestito da corriere ha effettuato l'attacco, lasciando le autorità in difficoltà per identificare l'autore.

Andriy Parubiy, che ha svolto un ruolo di primo piano durante il movimento pro-europeo che ha rimodellato l'Ucraina un decennio fa, ha anche ricoperto posizioni di vertice nella sicurezza mentre il paese affrontava l'escalation dei conflitti nell'est.

I leader di tutta l'Ucraina hanno descritto la sua morte come una perdita devastante, sottolineando il suo contributo alla difesa nazionale e alle riforme democratiche. Le indagini sono in corso e i funzionari promettono una ricerca approfondita dei responsabili.

Zelensky su X: "Il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko hanno appena riferito le prime circostanze note dell'orrendo omicidio di Leopoli. Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".