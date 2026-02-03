Il presidente della FIFA vuole che la Russia torni in azione

HQ

Come ormai sappiamo tutti, la Russia è stata messa da parte dallo sport internazionale quattro anni fa, quando ha deciso di invadere l'Ucraina.

Il presidente della Fédération Internationale de Football Association Gianni Infantino ha dichiarato, secondo la BBC e riportato dalla finlandese YLE, che la FIFA sta seriamente considerando di permettere alla Russia di tornare, nonostante la guerra sia ancora in corso.

"Dobbiamo farlo, perché questo divieto non ha portato a nulla, ha solo creato più frustrazione e odio."

"In realtà non dovremmo mai vietare a nessun paese di giocare a calcio a causa delle azioni dei loro leader politici."

Così... il Presidente della Fédération Internationale de Football Association ha un'opinione chiara sulla questione. Vedremo cosa succederà in futuro.