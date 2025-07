Il presidente di Nintendo risponde alle preoccupazioni sul prezzo di Nintendo Switch 2

HQ

Sembra che ci sia un flusso costante di incontri tra il consiglio di amministrazione di Nintendo e gli azionisti negli ultimi tempi. A seguito di un nuovo giro di consultazioni, il presidente della società Shuntaro Furukawa ha risposto alle domande degli azionisti, tra cui una sul fatto che il prezzo base più alto per Switch 2 non scoraggerà un segmento di giocatori più giovani dall'accedere al nuovo hardware, che è stato raccolto da Nintendo Everything.

Furukawa ha risposto che il prezzo di Nintendo Switch 2 è commisurato all'esperienza di gioco e che, per quel pubblico più giovane che ha più difficoltà ad accedere alla nuova console, stanno esplorando altre strade, "creando varie opportunità per i bambini piccoli di sperimentare i personaggi Nintendo e il mondo dei videogiochi al di fuori delle console".

La trascrizione completa della loro risposta è la seguente:

"Crediamo che il prezzo di Nintendo Switch 2 sia commisurato all'esperienza di gioco che offre, e la cosa importante è fornire un'esperienza di intrattenimento divertente che faccia sentire ai clienti che ne vale la pena. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo integrato una serie di funzionalità in Nintendo Switch 2.

"È vero che Nintendo Switch 2 è più costoso delle console precedenti. Stiamo creando varie opportunità per i bambini di sperimentare i personaggi Nintendo e il mondo dei videogiochi al di fuori delle console, ma uno degli obiettivi è che alla fine ci giochino. A quel punto, stiamo prestando molta attenzione a quanto sarà alto il prezzo della console".

Cosa ne pensi e pensi che il prezzo più alto di questo modello significherà che le generazioni più giovani non entreranno in contatto con i personaggi e i giochi dell'azienda tanto quanto una volta?