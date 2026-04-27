Il presidente israeliano Isaac Herzog è riluttante a concedere la grazia a Netanyahu in relazione al suo processo per corruzione

HQ

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato accusato di corruzione nel suo paese da sette anni, con accuse di corruzione, frode e violazione della fiducia rivolte direttamente contro di lui. Il caso ha iniziato a essere esaminato nel suo paese nel 2019 e ha gettato un'ombra su di lui durante cinque turni di votazione nel paese da allora, dividendo l'opinione pubblica sulla sua idoneità a guidare il paese.

Il Primo Ministro nega le accuse contro di lui e ha richiesto più volte la grazia al Presidente del paese, Isaac Herzog. Una mossa strana, dato che la grazia non è possibile finché non sarà stato emisso un verdetto definitivo.

In ogni caso, come riportato da Reuters, ieri il Presidente di Israele ha dichiarato che finché tutte le vie legali previste dalla legislazione del paese non saranno esaurite, non valuterà se concedere o meno la grazia al Primo Ministro. Inoltre, il Presidente ha dichiarato in un comunicato la sua speranza che si raggiungesse un accordo tra le parti senza la sua interferenza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche chiesto al presidente israeliano di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu in diverse occasioni, l'ultima lo scorso marzo, in concomitanza con l'inizio della guerra con l'Iran e l'invasione del Libano, quando il processo a Netanyahu è stato sospeso. Secondo il rapporto, Netanyahu dovrebbe comparire nuovamente in tribunale questa settimana, mentre il processo, che va avanti da più di sei anni, riprende.