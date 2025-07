Il prezioso di Peter Jackson: il King Kong degli uccelli potrebbe risorgere

HQ

Mentre Peter Jackson si prepara a tornare nella Terra di Mezzo con un nuovo film de Il Signore degli Anelli, si sta anche imbarcando in un'avventura nel mondo reale che sembra uscita direttamente dalla fantascienza. L'acclamato regista neozelandese ha unito le forze con Colossal Biosciences, una società di ingegneria genetica con sede in Texas, in un ambizioso tentativo di riportare in vita il moa gigante dell'Isola del Sud, un uccello incapace di volare che si è estinto circa 600 anni fa.

Un tempo alto più di 3,6 metri e pesante oltre 200 chilogrammi, il moa dominava le antiche foreste della Nuova Zelanda prima di scomparire poco dopo l'arrivo dei coloni polinesiani. Ora, Jackson e i suoi collaboratori sperano di far rivivere la specie utilizzando il DNA recuperato e tecniche avanzate di editing genetico, creando quella che alcuni chiamano una versione scientifica di Jurassic Park.

Jackson, un appassionato di moa di lunga data con una collezione personale di oltre 400 ossa fossilizzate, è più di un sostenitore occasionale. Ha investito 15 milioni di dollari in Colossal e sta lavorando a stretto contatto con il Ngāi Tahu Research Centre dell'Università di Canterbury, che rappresenta la più grande tribù Māori dell'Isola del Sud. La collaborazione mira non solo a far rivivere il moa, ma anche a ricollegare la scienza moderna con la conoscenza e la conservazione indigena.

Il moa si unisce ora a una lista crescente di animali estinti presi di mira da Colossal, tra cui il mammut lanoso, il dodo e la tigre della Tasmania. L'azienda rivendica recenti scoperte, tra cui lupi grigi geneticamente modificati con tratti di lupo terribile e "topi lanosi" con caratteristiche simili a mammut, che segnano una nuova era nella biologia sintetica.

Ma non tutti sono convinti, ovviamente. I critici sostengono che chiamare questi sforzi "de-estinzione" è fuorviante. Ciò che viene creato, dicono, sono ibridi ingegnerizzati, animali che possono sembrare la parte, ma sono biologicamente e comportamentalmente molto lontani dai loro antichi antenati. Altri temono che la rinascita delle specie estinte distolga i finanziamenti e l'attenzione dall'urgente compito di salvare quelle che ancora abbiamo.

Colossal, da parte sua, sostiene che l'obiettivo è più ampio dello spettacolo. L'amministratore delegato Ben Lamm ritiene che gli stessi strumenti utilizzati per far rivivere gli animali estinti potrebbero aiutare le specie in via di estinzione ripristinando la diversità genetica e la resilienza. Il moa, sostiene, potrebbe un giorno svolgere un ruolo nel ripristino degli ecosistemi nativi della Nuova Zelanda, molti dei quali si sono evoluti con grandi erbivori che non esistono più.

Per ora, il progetto è in fase iniziale. Gli scienziati stanno sequenziando il DNA antico dalle ossa di moa e confrontandolo con quello di parenti viventi come l'emù. La speranza è quella di ricostruire il genoma del moa e alla fine schiudere un esemplare vivente utilizzando embrioni geneticamente modificati.

Si tratta di un processo complesso e incerto, che solleva difficili questioni etiche. Ma per Jackson, la cui carriera ha mescolato il fantastico con l'epico, il moa rappresenta qualcosa di più della scienza. "La speranza che nel giro di pochi anni potremo vedere di nuovo un moa... questo mi dà più divertimento e soddisfazione di qualsiasi altro film", dice Jackson.