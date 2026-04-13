Il primo boss Xbox: le aziende giapponesi volevano supportare Xbox ma avevano paura di Sony

HQ

Oggi, praticamente tutti i principali titoli giapponesi arrivano su Xbox, cosa che certamente non era mai stata scontata nei quasi 25 anni di mercato della console. Spesso sono mancati grandi franchise, con Final Fantasy in particolare che si è distinto per le sue uniche uscite sporadiche.

È quindi facile supporre che gli studi di videogiochi giapponesi non volessero supportare Microsoft e la loro Xbox, ma non sembra essere del tutto vero. Al contrario, Square (che non si era ancora fusa con Enix) voleva salire sul carro dell'Xbox ma non osò, un sentimento condiviso da diversi altri editori giapponesi.

Almeno questo è ciò che afferma il primo boss Xbox, Ed Fries, in un'intervista con GamesRadar:

"Alcuni di loro riuscivamo a fare accordi, altri no. Loro [Xbox] sono riusciti a fare alcuni accordi dopo che sono uscito da Square, ma è sempre stata una discussione difficile perché volevano che Sony avesse concorrenza. Ma non potevano essere troppo espliciti nel sostenere Xbox. Non potevano rendere troppo evidente che supportavano Xbox."

Questo spiega perché Xbox ha ricevuto principalmente una selezione di giochi giapponesi piuttosto di nicchia nei suoi primi giorni, non ultimo Steel Battalion di Capcom, titoli che non avrebbero infastidito Sony. Gli editori avevano semplicemente paura di essere esclusi dall'ecosistema PlayStation, dice. Alcuni, però, osavano supportare Xbox, come Sega (che era un po' alla deriva dopo il Dreamcast) e, soprattutto, Tecmo. Riguardo a quest'ultimo, Fries dice:

"L'hanno fatto un po' per modificare Sony perché volevano che Sony avesse concorrenti, altrimenti sono un monopolio, e i monopoli, sai, fanno quello che vogliono."

Negli ultimi anni da capo di Xbox, Phil Spencer fece diversi viaggi di rilievo in Giappone e corteggiò i più grandi editori. Questo ha contribuito al fatto che il pubblico Xbox oggi raramente perda giochi giapponesi, ma ci sono voluti più di due decenni per arrivarci davvero.