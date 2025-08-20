Il primo DLC di Inzoi ti porta su un'isola gratis
Il DLC gratuito consente ai tuoi personaggi di rilassarsi in un resort tropicale, aggiungendo un sapore più giocoso e rilassato al simulatore di vita.
Se apprezzi le isole e i gatti, è probabile che ti piacerà l'ultima espansione scaricabile per Inzoi. L'aggiornamento è completamente gratuito e offre ai tuoi personaggi la possibilità di vivere la bella vita in un luogo di villeggiatura.
Ecco cosa dice Inzoi Studio sull'aggiornamento:
"Inzoi: Island Getaway è il primo DLC ufficiale di Inzoi. Nuota e fai snorkeling nelle acque cristalline di Cahaya, dove ti aspettano vivaci barriere coralline, tartarughe marine e delfini. Rilassati in un resort con una varietà di attività rilassanti e ricreative.
Il trailer è stato mostrato alla Gamescom e offre ai giocatori un primo assaggio dell'espansione solare. Inzoi è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC e PS5, mentre Island Getaway verrà lanciato ufficialmente il 20 agosto.
Giochi a Inzoi e qual è la tua impressione del gioco finora?