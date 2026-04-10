Il primo DLC gratuito di Cairn uscirà su PC e PS5 quest'estate

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Hai già conquistato la montagna in The Game Bakers' Cairn ? Se no, sarebbe saggio completare questa straordinaria impresa prima possibile, dato che quest'estate vedrà il gioco d'avventura ampliato con il suo primo di una serie di DLC gratuiti.

L'espansione iniziale dei contenuti è considerata On The Trail - Deep Water e porta tre nuove aree di arrampicata da padroneggiare come Aava, ma anche alcune funzionalità richieste, la più importante delle quali è la possibilità di arrampicarsi sull'acqua senza temere di precipitare a morte se cadesse.

La vera premessa del DLC è seguire la scia di un arrampicatore leggendario, e puoi farlo sia come Aava che anche come Marco, che passerà dall'essere un sideliner di supporto a un personaggio giocabile.

Mentre qui sotto potete vedere un rapido assaggio del primo Cairn DLC in azione, stiamo aspettando una conferma ferma sulla data di uscita, che al momento è prevista per PC e PS5 durante l'estate.