Il primo ministro danese elogia la resilienza dell'Ucraina alla riunione della NATO Mette Frederiksen sottolinea la capacità di Kiev di respingere le minacce russe e chiede una difesa più forte dell'Europa orientale.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Durante un vertice a Vilnius con i leader nordici e dell'Europa orientale, il primo ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato che le recenti operazioni militari dell'Ucraina suggeriscono che l'Ucraina si sta difendendo con successo. Riferendosi a un attacco coordinato alle basi aeree russe, nome in codice Operazione Ragnatela, ha sottolineato il diritto dell'Ucraina a rispondere quando viene attaccata. Frederiksen esortò anche le nazioni europee a continuare a rafforzare le loro difese lungo il fianco orientale. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy e il primo ministro della Danimarca Mette Frederiksen partecipano a una conferenza stampa congiunta a Kiev, Ucraina 06 settembre 2023 // Shutterstock