Il primo ministro italiano ritiene che i nuovi obiettivi di spesa per la difesa della NATO siano gestibili

Le ultime notizie sull'Italia . Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha accolto con favore gli obiettivi di spesa per la difesa aggiornati della NATO, sottolineando che l'approccio flessibile consente all'Italia di rispettare gli impegni senza distogliere fondi da altre aree di bilancio.

"Sono convinta che i nuovi obiettivi siano sostenibili, c'è una flessibilità totale", ha detto Meloni. "Per il 2026 non pensiamo di dover utilizzare la clausola, per gli anni a venire valuteremo in base a quella che è la situazione economica", ha aggiunto.

Giorgia Meloni ha osservato che il nuovo piano, che pone obiettivi di difesa a lungo termine, offre ai paesi libertà nel modo in cui allocano le risorse. Meloni rimane cauta sulle prospettive economiche dell'Italia, ma non prevede la necessità immediata di invocare la clemenza fiscale dell'UE.