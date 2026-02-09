Il primo ministro thailandese Anutin rafforza il controllo del potere dopo una vittoria elettorale decisiva

HQ

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni generali di domenica, mettendo il suo Bhumjaithai Party saldamente al comando e alimentando le speranze di un governo più stabile dopo anni di turbolenze politiche. Con quasi tutte le schede contate, Bhumjaithai è emerso molto avanti rispetto ai suoi rivali, beneficiando di un'ondata di nazionalismo scatenata da una recente disputa di confine con la Cambogia e dalla decisione di Anutin di indire un voto anticipato mentre il sostegno pubblico era alto.

I risultati preliminari mostrarono Bhumjaithai vincere circa 192 seggi nel parlamento di 500 membri, ben davanti al progressista Partito Popolare e al partito Pheu Thai, un tempo dominante. Pur mancando la maggioranza assoluta, la portata della vittoria lascia Anutin in una posizione forte per formare una coalizione duratura e portare avanti promesse chiave, tra cui sussidi ai consumatori e una posizione più dura sulle controversie territoriali. Gli analisti hanno affermato che il risultato segna un raro momento nella politica thailandese in cui un governo può avere abbastanza autorità per governare efficacemente.

Le elezioni hanno anche portato a un cambiamento istituzionale significativo, con gli elettori che hanno sostenuto un referendum per iniziare a redigere una nuova costituzione che sostituisse la carta del 2017 sostenuta dai militari. I critici hanno da tempo sostenuto che l'attuale sistema concentri il potere in organi non eletti, e il risultato del referendum segnala un interesse pubblico per la riforma. Insieme, il trionfo elettorale di Anutin e il mandato costituzionale indicano un momento cruciale per la direzione politica della Thailandia...