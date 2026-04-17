Il Primo Ministro ucraino si sente sostenuto dal Segretario al Tesoro degli Stati Uniti dopo la recente visita a Washington

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Una recente visita a Washington ha lasciato la Primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko più positiva riguardo alle future relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, con la possibilità di un sostegno per quest'ultimo paese da parte del primo. Svyrydenko ha fatto commenti particolari sul Segretario al Tesoro USA Scott Bessent, che sosteneva la reintroduzione delle sanzioni contro la Russia e il petrolio russo.

"Penso che il Segretario Bessent sia con l'Ucraina e rappresenti l'Ucraina," Svyrydenko ha detto a Reuters. "È stata una discussione molto amichevole, ed è molto di supporto. Penso che tutti i nostri omologhi qui negli Stati Uniti... comprenderlo perfettamente: prevenire l'elusione delle sanzioni, e anche rafforzare le sanzioni, è una misura estremamente importante che dovrebbe essere adottata per indebolire la Russia."

All'inizio dell'anno, funzionari ucraini e statunitensi si sono incontrati in Florida nella speranza di porre fine alla guerra con la Russia. Tuttavia, sembra che questi colloqui non abbiano portato la pace come alcuni speravano. Invece, Svyrydenko resta consapevole che questa guerra sarà un conflitto prolungato, e l'Ucraina ha bisogno di garanzie prima di poter raggiungere un accordo con la Russia.

"Sogno che questa guerra finirà, ma finirà... Con le giuste garanzie di sicurezza, il piano di prosperità adeguato, con un piano adeguato per la ricostruzione e il recupero. Questo darebbe l'opportunità agli ucraini di vivere la vita che meritano perché hanno lottato così duramente," ha detto.