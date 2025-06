Il primo trailer di Alien: Earth è stato rilasciato e ci sono alcune creature inquietanti

HQ

A solo un anno dall'uscita del successo di Alien: Romulus, che molto probabilmente riceverà un sequel, un altro capitolo del franchise originariamente creato da Ridley Scott è in arrivo quest'estate. Questa volta, come serie TV per FX su Hulu negli Stati Uniti (il che significa che sarà disponibile ovunque tramite Disney+).

Potresti aver già sentito parlare di questa serie, che a differenza della maggior parte dei film del franchise, non è ambientata su un'astronave o una colonia su un pianeta alieno, ma sulla Terra. Ma questo non è Alien vs. Predator 2: si tratta pur sempre di un film di fantascienza, ambientato nell'anno 2120, in una città chiamata Prodigy City... che subisce un devastante incidente navale che trasporta alcune forme di vita. Il creatore della serie è Noah Hawley, noto per Fargo e Legion.

Ciò include gli Xenomorfi, ma altre creature dall'aspetto divertente. Puoi dare un'occhiata con questo trailer, con protagonista "Wendy (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta".

Alien: Earth uscirà il 12 agosto su Disney+.