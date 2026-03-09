Il produttore cinese di veicoli elettrici prende in giro il traguardo dell'estensione dell'autonomia di VW

HQ

È generalmente raro vedere i produttori automobilistici concorrenti prendere apertamente in giro i successi degli altri, ma questo è sicuramente successo ora.

Poco prima del fine settimana, Volkswagen ha celebrato una tappa importante attraverso la loro partnership con la SAIC in Cina, annunciando il primo campione di produzione del cosiddetto "range extender". Questa tecnologia, che sarà presto introdotta in un modello cinese ID.9, utilizza un turbocompressore a geometria variabile per regolare il flusso d'aria e migliorare l'efficienza della generazione di energia, oltre ad altre iniziative per ridurre la produzione e le emissioni operative.

Volkswagen ha celebrato questo evento con una foto di tutti gli ingegneri coinvolti nella produzione, ma questa è stata apertamente derisa dal Direttore Social Media del concorrente cinese Li Auto su Weibo (tramite Car News China), che ha scritto quanto segue:

"Congratulazioni a Volkswagen per aver prodotto con successo in serie una tecnologia obsoleta, molto poco ecologica e con poco potenziale di sviluppo in soli 6 anni!"

Volkswagen è stata criticata per non aver compiuto passi decisivi sufficienti verso il miglioramento ulteriore della tecnologia EV, ma un commento così diretto ha comunque sollevato sopracciglia durante il fine settimana.

Cosa ne pensi di questo tipo di linguaggio nel mondo delle automobilistiche?