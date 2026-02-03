Il produttore della serie Yakuza su Yakuza Kiwami 3: "Sarebbe possibile finire il gioco anche tenendo il controller capovolto"

HQ

La prossima settimana, i fan del leggendario Kazuma Kiryu si aspettano una sorpresa, con l'attesissimo Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties in arrivo il 12 febbraio. Questo titolo non è solo un remake completo del terzo capitolo della serie Yakuza, ma include anche una storia aggiuntiva, Dark Ties, che è completamente nuova e si concentra su uno dei personaggi principali di questo gioco.

Inoltre, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties saranno rilasciati su Nintendo Switch 2, così come sulle versioni PC, PS5 e Xbox Series, e Nintendo ha dedicato un video della sua nuova linea Creator's Voice a questo, in cui il produttore esecutivo della serie presso RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, ci offre uno sguardo sia sullo sviluppo del gioco sia sulle sue nuove funzionalità in questa versione.

Il veterano di Sega ricorda che Yakuza Kiwami, pur essendo un titolo che rappresenta gli yakuza e la criminalità organizzata giapponese, è una storia su valori positivi come onore, famiglia e amicizia, e che questa volta hanno anche voluto renderla più accessibile che mai. I giochi della serie Yakuza "potevano persino essere giocati premendo i pulsanti con il controller tenuto al contrario", dice nell'intervista. Questo tenendo conto anche del fatto che per Kiwami 3 hanno completamente rinnovato il sistema di combattimento, con più opzioni che mai.

Un altro aspetto che, secondo Yokoyama, gioca a favore di questa versione è che può portare il franchise a un nuovo pubblico. "Abbiamo creato questa serie per adulti stanchi dei videogiochi", iniziò. Inoltre, Kiryu è un personaggio eccellente con cui il giocatore empatizza, con cui "combatte, gioca, canta e piange." Inoltre, la versione Nintendo Switch 2 mantiene la fluidità e la qualità che abbiamo già visto in Yakuza 0 Remastered e Yakuza Kiwami 1 e 2, e il produttore ci lascia un messaggio speranzoso: "Se i fan vogliono di più, non ci dispiacerebbe ampliare la selezione di titoli," il che ci dà già un indizio che in futuro avremo altri remake in stile Kiwami.

Non vedi l'ora di vivere l'avventura più personale di Kiryu fino ad oggi con Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties la prossima settimana?