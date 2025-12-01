Il produttore di Metal Gear parla di piani "indecisi" per altri remake

HQ

Se avete concluso la vostra partita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e vi siete chiesti cosa ci aspetta dopo da Konami, ora abbiamo un piccolo aggiornamento. Parlando con la pubblicazione giapponese Real Sound, Metal Gear il produttore Noriaki Okamura ha rivelato che al momento non è chiaro se saranno previsti altri remake, a causa delle difficoltà nel prendere le opere originali e riportarle in vita.

Quando gli è stato chiesto cosa riserva ai Metal Gear veterani in futuro, Okamura ha spiegato: "In questo momento sto pensando a cosa preparare dopo. Con Metal Gear sono riuscito a creare un'opportunità per nuove persone di sperimentare il mio lavoro, quindi voglio continuare a farlo.

"Tuttavia, non abbiamo ancora deciso cosa creeremo. Potrebbero esserci remake, ma potremmo anche provare nuove opere. La serie Metal Gear è come la storia dei videogiochi, e spazia dal pixel art alle espressioni cinematografiche, quindi il metodo di rifacimento e quello di espressione per ogni opera sono diversi. Non intendiamo applicare la metodologia che abbiamo creato per MGS Delta a tutte le nostre opere, ma piuttosto considereremo il metodo migliore per ciascuna opera."

Aggiunge che, pur essendo sicuro che il team di sviluppo "abbia raggiunto una qualità che sarà piacevole ai giocatori moderni senza compromettere l'appeal dei titoli precedenti" con Snake Eater, aggiunge anche, quando gli viene chiesto di un remake Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, che sarebbe difficile realizzare questo progetto.

"L'hardware dell'epoca richiedeva una costruzione piuttosto speciale per offrire prestazioni 3D con la tecnologia disponibile all'epoca, e MGS4 aveva anche un codice piuttosto particolare... Sarebbe piuttosto difficile tirarne fuori ora (ride)."

Quindi forse dovrai accontentarti del gioco originale se vuoi dare un'occhiata al prossimo capitolo della famosa serie. Comunque, ti piacerebbe vedere un remake di Metal Gear Solid 4 ?