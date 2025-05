Il produttore di veicoli di lusso Brabus svela i piani per un'intera isola su misura

HQ

Brabus è uno studio di ingegneria che ha le mani in una moltitudine di settori. Supercar, barche sportive e yacht, camper, e chi più ne ha più ne metta. Il prossimo passo per l'azienda sarà qualcosa di molto diverso, dato che si sta dirigendo ad Abu Dhabi per progettare un'intera isola...

Conosciuta come Brabus Island, l'idea è quella di fornire fondamentalmente un complesso di isole di lusso costruito con "architettura su misura" per fornire alloggi fatti "per un nuovo tipo di proprietario, per coloro che vivono la vita senza compromessi".

L'isola sarà situata a Al Seef District, su Al Raha Beach ad Abu Dhabi, dove sarà a circa pochi minuti dal centro della città, un aeroporto internazionale e anche a solo un'ora da Dubai.

Si noti che "l'architettura fonde le silhouette architettoniche contemporanee e minimaliste con il carattere sorprendente e progressista del marchio Brabus, che si pone come un'aggiunta audace allo skyline di Abu Dhabi e un'innegabile dichiarazione visiva".

Annuncio pubblicitario:

Ogni casa su Brabus Island sarà personalizzata con interni moderni disponibili in Black and Bold, White Bliss o Gray Haven. Ognuno di essi sarà progettato per riflettere anche le supercar di Brabus e la personalità individuale del proprietario, cosa che Brabus afferma affermando che si tratta di "un approccio senza compromessi al lusso, progettato per offrire soprattutto una cosa: il BRABUS 1-Second-Wow".

Dai un'occhiata a Brabus Island qui sotto.

Brabus

Brabus

Annuncio pubblicitario: