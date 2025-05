Il proprietario degli Indianapolis Colts, Jim Irsay, è morto all'età di 65 anni

HQ

Il mondo della NFL ha perso una leggenda. Il Indianapolis Colts ha annunciato che il suo proprietario Jim Irsay è purtroppo scomparso all'età di 65 anni. La notizia è stata data nelle prime ore del 22 maggio, dove ha rivelato che Irsay è morto sorprendentemente il giorno prima e "pacificamente nel sonno" nel pomeriggio.

L'annuncio ha anche cercato di condividere solo un breve frammento del tipo di persona che Irsay era, mettendo in luce la sua generosità e il suo lavoro filantropico, il suo amore per la musica, il suo lavoro con organizzazioni di beneficenza e anche la sua amata famiglia.

"La dedizione e la passione di Jim per gli Indianapolis Colts, oltre alla sua generosità, all'impegno per la comunità e, soprattutto, al suo amore per la sua famiglia, sono state insuperabili".

Irsay ha lavorato con la Colts per la maggior parte della sua vita, venendo anche nominato general manager nel 1984 dove, all'epoca, era considerato il più giovane general manager nella storia della squadra. In seguito, 13 anni dopo, acquistò la squadra e guidò laColts ad alcuni dei suoi anni di maggior successo, vincendo anche il suo primoSuper Bowl da quando aveva lasciato Baltimora e si era trasferito a Indianapolis, il tutto quando Peyton Manning era il quarterback della squadra nel 2007.

A causa della natura attuale di questo annuncio, non è stata condivisa alcuna parola su ciò che ciò significhi per la futura proprietàColts dell'organizzazione, ma a Irsay succederanno tre figlie, Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt e Kalen Jackson.