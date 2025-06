Il proprietario di Nexus Mod si dimette dopo 24 anni

HQ

Robin Scott, alias Dark0ne, ha deciso che è ora di appendere il cappello al chiodo. Dopo aver creato Nexus Mods, il sito di modding più popolare al mondo, e averlo gestito per 24 anni, sta passando a nuove avventure.

"Non ho deciso di costruire un'impresa", Scott ha scritto in un post su Nexus Mods. "Volevo solo creare un luogo in cui i modder potessero condividere il loro lavoro senza preoccuparsi che svanisse su Internet la prossima volta che un sito di fan andava offline o un editore decideva di averne abbastanza".

"Questo sito è stata tutta la mia vita adulta. Ogni singolo giorno, per oltre due decenni, sono stato "reperibile", sia che si trattasse di risolvere problemi, leggere feedback, inviare aggiornamenti o essere coinvolto nell'ultimo dramma della comunità. È stato gratificante, a volte caotico, spesso estenuante e sempre personale", ha continuato.

Scott ha venduto Nexus Mods a un acquirente sconosciuto, che assumerà la guida del sito. Tuttavia, si affretta a informare che non si tratta di una "uscita" aziendale o di un accordo dietro le quinte. Invece, Scott vede la transizione come qualcosa che la maggior parte degli utenti non noterà nemmeno, poiché ha rivelato di aver già fatto un passo indietro dal suo ruolo a poco a poco da un po' di tempo.