Il prossimo Elusive Target di Hitman vede la partecipazione di Bruce Lee

Mentre lavora per finire l'imminente 007: First Light, lo studio danese IO Interactive mantiene anche Hitman attraverso i nuovi Elusive Targets che offrono apparizioni speciali di celebrità provenienti da ogni dove.

Questo prossimo bersaglio atterra oggi, e attiva un agente speciale, come alleato per 47; Bruce Lee. Esatto, l'iconico attore e artista marziale deve aiutare Agent 47 a infiltrarsi nella pericolosa organizzazione Concord nel bel mezzo di un torneo di arti marziali messo in scena.

L'obiettivo è The Dragon e, come puoi vedere qui sotto, avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile. L'aggiornamento, come tutti Elusive Contracts, è gratuito.