Hitman: World of Assassination
Il prossimo Elusive Target di Hitman vede la partecipazione di Bruce Lee
L'Agente 47 affronta il Drago, ma non lo fa da solo.
Mentre lavora per finire l'imminente 007: First Light, lo studio danese IO Interactive mantiene anche Hitman attraverso i nuovi Elusive Targets che offrono apparizioni speciali di celebrità provenienti da ogni dove.
Questo prossimo bersaglio atterra oggi, e attiva un agente speciale, come alleato per 47; Bruce Lee. Esatto, l'iconico attore e artista marziale deve aiutare Agent 47 a infiltrarsi nella pericolosa organizzazione Concord nel bel mezzo di un torneo di arti marziali messo in scena.
L'obiettivo è The Dragon e, come puoi vedere qui sotto, avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile. L'aggiornamento, come tutti Elusive Contracts, è gratuito.
