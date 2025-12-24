Il prossimo gioco di Zelda potrebbe essere ispirato allo spin-off di Koei Tecmo, secondo Eiji Aonuma

HQ

Non sappiamo ancora nulla sulla prossima avventura di Link. Possiamo tranquillamente supporre che sarà un titolo esclusivo molto atteso per Switch 2. Nintendo ha già dichiarato in passato che la direzione presa dalla serie con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom continuerà. In un'intervista a 4Gamer, Eiji Aonuma, produttore della serie, ha ora dichiarato che alcuni degli elementi presenti in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment hanno ispirato Nintendo per il prossimo capitolo.

"Hyrule Warriors: Age of Imprisonment è il primo titolo di Zelda su Nintendo Switch 2. Ad essere onesti, volevamo essere noi a pubblicare noi stessi il 'primo'. Tuttavia, l'ispirazione che abbiamo acquisito collaborando con Koei Tecmo in questo modo potrebbe riflettersi nel prossimo Zelda che creeremo. Mentre giochi a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, speriamo che immagini queste possibilità e non vedrai l'ora di vedere la nostra Zelda."

Quali ispirazioni e quali elementi Nintendo potrebbe trarre dallo spin-off di Koei Tecmo restano ovviamente da vedere. Forse comporterà il controllo di più personaggi, più azione o qualcos'altro che si trova nel gioco.

Anche se probabilmente un nuovo gioco tradizionale di Zelda è tra qualche anno, il 2026 segna anche il 40° anniversario della serie. Si spera che Nintendo abbia qualcosa da offrire per festeggiare. Forse un trailer del prossimo film live-action attualmente in fase di riprese in Nuova Zelanda e che debutterà nel 2027. O magari anche la rivelazione di un nuovo gioco.