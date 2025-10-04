Il prossimo leader del Giappone promette un equilibrio di genere in stile nordico

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Sanae Takaichi è stata eletta alla guida del Partito Liberal Democratico (LDP) al governo in Giappone ed è quindi probabile che diventi il prossimo primo ministro, la prima donna a guidare la nazione nella sua storia. Nel suo storico tentativo di diventare la prima donna primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi si è impegnata ad aumentare la percentuale di donne nel governo ai livelli visti nei paesi nordici progressisti. Con un piccolo bacino di legislatori donne a cui attingere e una storia di lenti progressi in materia di uguaglianza, Takaichi affronta la sfida di trasformare promesse ambiziose in cambiamenti tangibili. Le sue politiche conservatrici più ampie potrebbero anche mettere alla prova il sostegno tra le donne, poiché le iniziative passate per colmare il divario di genere in Giappone hanno faticato a soddisfare le aspettative. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!