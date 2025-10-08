Il protagonista di Star Wars Jedi: Survivor è il personaggio preferito di Cameron Monaghan da interpretare

HQ

Cameron Monaghan è probabilmente meglio conosciuto per la sua interpretazione di Ian Gallagher, un ruolo che ha interpretato in tutte le undici stagioni di Shameless, ma ha anche dato altre belle interpretazioni. Per noi giocatori, tuttavia, è probabilmente meglio conosciuto come Cal Kestis, l'apprendista Jedi che è sfuggito per un pelo al brutale Ordine 66 in Star Wars Jedi: Fallen Order e nel suoStar Wars Jedi: Survivor sequel.

Ma quale di tutti i personaggi che ha interpretato è il preferito di Monaghan? Durante una proiezione per i fan della prossima miniserie Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past (grazie a GeekTyrant), ha commentato questo, dicendo quanto segue a proposito di giocare a una versione Lego di Cal Kestis:

"I nostri giochi sono generalmente per un pubblico più adulto, e Cal di solito è in un sacco di pericoli e angoscia esistenziale, come direi. È stato bello divertirsi un po' con lui e passare un momento piuttosto spensierato".

E sembra che lo intenda davvero, perché di tutti i suoi ruoli, l'eroe di Star Wars sembra essere il suo preferito:

"È facilmente uno dei miei personaggi preferiti, se non il mio personaggio preferito, che abbia mai avuto modo di interpretare, ed essere in grado di portarlo da qualche altra parte è una vera gioia. È davvero bello poterlo vedere in un modo diverso".

Finora, non abbiamo visto Cal in nessun contesto cinematografico, ma sappiamo che tornerà nella terza e ultima parte della trilogia Jedi di Star Wars. Ma quando uscirà, dovremo aspettare e vedere.