Il PSG fa un'offerta per la stella della squadra femminile del Real Madrid

Olga Carmona, giocatrice del Real Madrid dal 2020, probabilmente si trasferirà al Paris Saint-Germain il prossimo anno, hanno detto due siti. Carmona ha fatto il suo debutto professionale nella sua squadra di casa, il Siviglia, prima di unirsi alla squadra femminile del Real Madrid, che era stata appena fondata quell'anno. È diventata uno dei pilastri nei primi cinque anni della squadra femminile del Real Madrid, aiutando il Real a diventare la seconda migliore squadra di calcio femminile della Spagna, ma ancora lontana dal dominio del FC Barcelona: solo una Clásico ha vinto su diciotto.

È anche nota per aver segnato il gol della vittoria per la Spagna nella Coppa del Mondo FIFA 2023. L'anno prossimo, tuttavia, secondo la stazione radio spagnola COPE e il sito francese IRP, Carmona suonerà in Francia. Secondo il sito spagnolo, il club francese le ha fatto un'offerta molto migliore di qualsiasi importo offerto al Real Madrid. A quanto pare, ha già firmato.

I primi cinque anni del Real Madrid femminile sono migliorati costantemente, ma sono stati senza trofei. La squadra non ha mai raggiunto una semifinale di Champions League. Nel frattempo, il PSG ha vinto un campionato (2021) e ha raggiunto la finale di Champions League due volte (2015 e 2017).