Il Real Madrid vince il primo Clásico femminile contro l'FC Barcelona con polemiche

Il Real Madrid ha interrotto una serie di 18 sconfitte consecutive contro l'FC Barcelona nel calcio femminile. Per la prima volta nella sua storia, la squadra femminile del Real Madrid ha vinto un Clásico e ha sconfitto il Barça, dominante nel calcio femminile mondiale. È arrivato in una partita di Liga F che aggiunge un po' di eccitazione alla competizione, dato che il Real Madrid si avvicina con 59 punti, dietro i 63 punti del Barcellona.

La partita di domenica, giocata allo Stadio Olimpico Lluís Companys, non è stata esente da polemiche, in quanto il secondo gol dell'FC Barcelona è stato annullato per fuorigioco... cosa che, guardando i replay, non lo era. Tuttavia, il calcio femminile in Spagna non ha il VAR, quindi il gol è stato annullato.

La capocannoniere del Real Madrid Alba Redondo ha aperto le marcature, ma l'attaccante norvegese Caroline Graham Hansen ha messo il punteggio sull'1-1. Il gol di Jana Fernández all'80' è stato annullato e il Real Madrid ha colto l'occasione, con la giocatrice scozzese Caroline Weir, che si è unita come sostituta, segnando due gol negli ultimi dieci minuti.

Il Barcellona di solito batte il Madrid (solo un mese fa, il Barcellona ha vinto 8-1 in totale nelle semifinali Copa de la Reina. Da quando è stata fondata nel 2020, il Real Madrid Femminile ha perso tutti gli scontri diretti con il Barcellona: 18 sconfitte e nessun pareggio e un bilancio di 67 gol per il Barcellona contro 9 per il Madrid.

Il prossimo appuntamento per entrambe le squadre sono i quarti di finale di Champions League: il Barcellona accoglie il Wolfsburg con tre gol di vantaggio rispetto all'andata giovedì e il Real Madrid affronta l'Arsenal mercoledì. Il Real Madrid ha vinto 2-0 all'andata: se avesse completato la vittoria, sarebbe stata la sua prima semifinale di Champions League.