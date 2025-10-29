Il PSG mantiene la leadership in Ligue 1 ma perde Désiré Doué, in barella in lacrime

HQ

Il Paris Saint-Germain continua una serie irregolare in Ligue 1, con il terzo pareggio in quattro partite, un 1-1 contro il Lorient (16° su 18 in classifica), con i gol di Nuno Mendes per il PSG e Igor Carioca per il Lorient due minuti dopo, una squadra che ha giocato con quattro difensori e cinque centrocampisti per tenere saldamente contro la squadra offensiva di Luis Enrique.

Il Paris Saint-Germain, vincitore di undici titoli di Ligue 1 dal 2013, quattro di fila dal 2022, è utilizzato per guidare il campionato francese... E infatti sono in testa, con 21 punti. Tuttavia, hanno cinque squadre alle calcagna: Monaco ha 20 punti e Marsiglia, Strasburgo, Lione e Lens hanno 19 punti.

In effetti, il Marsiglia sarebbe in testa alla Ligue 1 ora se non fosse stato per Ousmane Camara per l'Angers, che ha segnato il pareggio al 96' nel pareggio per 2-2 contro il Marsiglia, sempre mercoledì. Sorprendentemente, nonostante il Marsiglia sia a due punti di distanza, ha una differenza reti migliore (13) rispetto al PSG (11).

Désiré Doué si infortuna per PSG

Tuttavia, la notizia peggiore per il PSG è che la giovane stella della squadra, Desiré Doué, si è infortunata alla coscia destra e ha dovuto essere portata via in barella. L'attaccante 20enne ha recentemente segnato una doppietta nel 7-2 contro il Bayer Leverkusen, ma sarà nuovamente messo da parte dopo aver saltato diverse settimane a causa di un altro infortunio. La prossima settimana, il PSG visiterà il Bayern Monaco. Entrambi sono in testa alla classifica della Champions League con 3/3 vittorie, ma non durerà ancora a lungo...

Pensi che il PSG possa battere un Bayern Monaco che non ha ancora perso o pareggiare una partita in questa stagione?