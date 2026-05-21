Il rapporto della polizia di Britney Spears rivela nuovi dettagli sull'incidente stradale

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Poco meno di due mesi fa, Britney Spears è stata fermata dalla polizia in California a seguito di segnalazioni di guida spericolata. Secondo nuovi dettagli, gli agenti di ordine hanno interrogato Spears dopo che diversi altri conducenti hanno chiamato il 911 e descritto la sua guida come irregolare, sbandando tra le corsie, frenando improvvisamente e comportamenti generalmente irregolari.

Uno degli agenti scrisse nel suo rapporto che:

"Il soggetto ha continuato a guidare nella corsia #2 e non ha reagito immediatamente alle mie luci di emergenza. Ho attivato la sirena della macchina della polizia per attirare l'attenzione del conducente"

Gli agenti hanno anche descritto un "odore distinto di bevanda alcolica" e, secondo il rapporto, la star ha confermato l'assunzione di più farmaci prescritti. Brittney fu anche osservata con occhi "rossi e lacrimosi". È stata anche descritta come una persona con "drastici sbalzi d'umore" durante le loro interazioni, ed era sia agitata che conflittuale.

Dopo essere stato portato in prigione, Spears fu rilasciato su cauzione quella stessa notte. I rappresentanti di Spears hanno definito l'incidente grave, ma hanno anche sottolineato che lei ha cercato aiuto volontariamente ed è attualmente in cure.