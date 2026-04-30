Il re Carlo III diventa virale per aver preso in giro Trump e regali significativi durante la visita a Washington

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La visita di re Carlo III in America ha visto incontri con i Trump, discorsi al Congresso, una visita a New York ospitata da Zohran Mamdani e infinite discussioni sul possibile ripristino del rapporto speciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Donald Trump può essere ancora agitato dalla mancanza di aiuto di Sir Keir Starmer nella guerra con l'Iran, ma sembra che il Re abbia fatto uno sforzo enorme per rimediare alla situazione.

Da questa visita sono nati molti momenti virali. Dai soldati rivoluzionari in attesa di accogliere il re Carlo e la regina Camilla, a qualche scherzo giocoso sulla storia storica degli Stati Uniti e del Regno Unito da parte di re Carlo. La maggior parte di questi momenti è arrivata su internet, ma sembra che il consenso sia che il re britannico abbia tenuto testa a se stesso in territorio straniero e abbia ricordato a Trump che mantenere amici è importante quanto battere i nemici.





Il re Carlo III scherzò sul fatto che, se la Gran Bretagna non fosse esistita secoli fa, tutti gli americani oggi parlerebbero francese, un commento che attirò l'attenzione del presidente francese Emmanuel Macron. Ha anche detto che l'ala est della Casa Bianca ricordava molto Buckingham Palace. Nonostante tutte le battute, il re Carlo III mantenne un grande decoro, regalando a Trump una campana originale della nave della Seconda Guerra Mondiale, la HMS Trump, dicendo che se mai avesse bisogno dei suoi alleati britannici, doveva semplicemente chiamarli.

"Con un presidente noto per la sua imprevedibilità e appena uscito da un tentativo di assassinio, il Re è riuscito a infliggere colpo dopo colpo sottile a un presidente sorridente, sostenendo Ucraina, Nato, il cambiamento climatico, la Royal Navy e i limiti dell'autorità presidenziale", ha detto lo storico e biografo Sir Anthony Seldon, parlando con la BBC della visita reale.