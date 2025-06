Il Real Madrid annuncia il kit home per il 2025/26 che debutterà alla Coppa del Mondo per Club

HQ

Dopo una stagione deludente, schiacciato quattro volte dal Barcellona in Spagna, il Real Madrid vuole cambiare la storia nella Coppa del Mondo per Club, una competizione che convenientemente non vede protagonista il Barça. Sarà un punto di svolta, letteralmente, poiché la squadra avrà un aspetto significativamente diverso, con un nuovo allenatore, Xabi Alonso, nuovi giocatori (almeno Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, ma probabilmente qualcuno in più come Nico Paz o Álvaro Carreras) e, sì, un nuovo look.

Sebbene la Coppa del Mondo per club faccia tecnicamente parte della stagione 2024/25, molti club faranno debuttare i loro nuovi kit per il 2025/26. Abbiamo già visto i disegni del Manchester City e ora il Real Madrid ha mostrato il kit principale che la squadra indosserà nelle partite negli Stati Uniti.

Secondo il club, il kit casalingo è stato progettato per ricordare lo stadio Santiago Bernabéu, "combina trame e linee sia del vecchio stadio che del nuovo". Non sono sicuro di vederli davvero, ma se ti piace, la maglia è ora in vendita nello shop online, e sarà la tua unica possibilità di acquistare questa maglia 2025/26 con i nomi di Luka Modric e Lucas Vázquez, confermati per lasciare il club dopo la Coppa del Mondo per Club.

Real Madrid CF