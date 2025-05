Xabi Alonso sul ricongiungimento con l'ex compagno di squadra Luka Modrić: "Non sono molto obiettivo con Luka"

HQ

Dopo mesi di speculazioni, Xabi Alonso è già a Valdebebas, succedendo alla leggenda del club Carlo Ancelotti un anno prima del previsto, come nuovo allenatore del Real Madrid per almeno tre anni. Alonso, veterano del Real Madrid che ha giocato lì dal 2009 al 2014, vincendo la Champions League nel 2014 con Ancelotti al timone, si riunirà con Luka Modric, ma ora su lati diversi.

"Non sono molto obiettivo con Luka. Eravamo compagni di squadra e abbiamo goduto di una grande chimica in campo. È diventato il direttore d'orchestra di questa squadra e una vera leggenda. Vedere il suo addio l'altro giorno ti rende orgoglioso di far parte del club e di tutto ciò che Luka ha fatto", ha detto Alonso. "Ero con lui solo un momento fa e mi divertirò. Sarà un privilegio essere con lui alla Coppa del Mondo per Club".

Alonso potrà allenare Modric solo per almeno tre partite, nella Coppa del Mondo per club FIFA a fine giugno, poiché il giocatore croato lascerà il club alla fine della competizione. Alonso allenerà anche un altro veterano del club, Lucas Vázquez, che si ritirerà quest'anno, ma Lucas è arrivato al club l'anno successivo dopo che Alonso se n'è andato e non ha mai giocato insieme.

Nella sua conferenza stampa, ad Alonso è stato chiesto di alcuni giocatori individuali come Mbappé e Vini, dicendo "È incredibilmente fortunato avere giocatori di quella qualità", così come Rodrygo, confermando che, se dipendesse da lui, rimarrà...