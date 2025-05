Il Manchester City svela il nuovo home kit per il 2025/26 in vista della Coppa del Mondo per club FIFA Il Manchester City indosserà il nuovo design della fascia alla Coppa del Mondo per club FIFA.

HQ Il Manchester City è stata una delle prime grandi squadre ad annunciare il kit principale 2025/26. Lo hanno fatto in un evento speciale con alcuni fortunati fan girato al Clayton Social Club di Manchester, dove i tifosi di solito si riuniscono per guardare le partite. È stato progettato e prodotto da Puma. A partire da questa mattina, il nuovo home kit è disponibile per l'acquisto presso lo store online ufficiale. Caratterizzato da un design a fusciacca, una mossa audace per il club, ma rispettando i tenui colori blu e bianco, questo nuovo kit debutterà alla Coppa del Mondo per Club FIFA del prossimo giugno, competizione tecnicamente ancora in corso di stagione. L'uso del nuovo kit segnerà una transizione simbolica dalla fatidica stagione 2024/25 in cui il City ha rinunciato molto presto al titolo di Premier League, anche se ora è ben posizionato per concludere la stagione tra i primi 5, garantendosi un posto in Champions League il prossimo anno. E non dimentichiamo che il Manchester City ha ancora la possibilità di vincere un titolo quest'anno nella finale di FA Cup di sabato prossimo... Manchester City F.C.